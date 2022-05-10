Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко захотел оставить российские С-400 в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко оставит в стране российские С-400 и «Искандеры»

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Белоруссия планирует оставить у себя находящиеся на территории страны российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и «Искандеры». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Лукашенко, он уже имеет предварительные договоренности с российской стороной по этому вопросу.

«Мы с Россией договорились [с министром обороны России Сергеем Шойгу], что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко похвалил российские ЗРК и отметил, что они смогут «видеть» до Берлина.

О планах покупки российской техники, принимавшей участие в учениях «Союзная решимость» Лукашенко заявлял еще в начале февраля. Глава республики объяснил желание получить военную технику для армии Белоруссии неспокойной обстановкой в мире.

Ранее Белоруссия объявила о развертывании сил специальных операций на территории недалеко от границы с Украиной. Таким образом войска отреагировали на создание 20-тысячной группировки украинских войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов
В РПЦ заявили о вторжении Константинопольского патриархата в пределы СПЦ
Терапевт рассказала об опасности головной боли после еды
Отставку сразу нескольких губернаторов объяснили
Россиянка отдохнула в Шри-Ланке и рассказала о неприятном инциденте с мужчинами
В США высказались о третьей мировой войне из-за Украины
Украина остановит транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»
Стал известен первый финалист Кубка России по футболу
Эндокринолог назвала пять способ выйти из состояния обжорства
В ВОЗ выявили рост числа заражений COVID-19 в более чем 50 странах мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.