Лукашенко захотел оставить российские С-400 в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко оставит в стране российские С-400 и «Искандеры»

Белоруссия планирует оставить у себя находящиеся на территории страны российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и «Искандеры». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Лукашенко, он уже имеет предварительные договоренности с российской стороной по этому вопросу.

«Мы с Россией договорились [с министром обороны России Сергеем Шойгу], что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко похвалил российские ЗРК и отметил, что они смогут «видеть» до Берлина.

О планах покупки российской техники, принимавшей участие в учениях «Союзная решимость» Лукашенко заявлял еще в начале февраля. Глава республики объяснил желание получить военную технику для армии Белоруссии неспокойной обстановкой в мире.

Ранее Белоруссия объявила о развертывании сил специальных операций на территории недалеко от границы с Украиной. Таким образом войска отреагировали на создание 20-тысячной группировки украинских войск.