Лукашенко заявил о планах сотрудничать с Россией в сфере ракетного производства

Президент Лукашенко заявил о помощи России Минску в производстве ракет образца «Искандер»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по гособоронзаказу в Минске заявил о том, что Россия окажет помощь Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе в создании оперативно-тактического комплекса (ОТРК) образца «Искандер». Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент Белоруссии уточнил, что ставил премьер-министру задачу по разработке перспективных образцов ракетного вооружения после первой встречи на Дальнем Востоке с президентом России Владимиром Путиным. «Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были — люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца «Искандер» примерно. И полная была поддержка», — заявил Лукашенко.

По его словам, Путин при нем обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, требуя немедленно оказать поддержку, чтобы Белоруссии не пришлось «создавать велосипед», и была возможность задействовать опыт российских ракетчиков, которые создавали «Искандер».

Ранее сообщалось, что телеканал «Звезда» показал на видео работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-К» в ходе спецоперации России на Украине. На опубликованных кадрах экипаж «Искандера» наносит удар по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ), через которую шла переброска бронетехники и боеприпасов.