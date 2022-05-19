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Фурсенко заявил о радикальном изменении науки в ближайшее десятилетие

Помощник президента Андрей Фурсенко принял участие в федеральном Просветительском марафоне
Андрей Фурсенко

Андрей Фурсенко. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко принял участие в федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который проходит в Москве и других городах России с 17 по 19 мая. Его выступление было посвящено перспективам развития науки и технологий.

Фурсенко отметил, что в ближайшие 10 лет произойдет существенное изменение мира под влиянием радикальных перемен в науке. «В ближайшее десятилетие наука изменится радикально, она очень существенным образом поменяет мир. Изменения будут сравнимы с тем, что произошло в начале прошлого века, когда человечество совсем по-другому начало воспринимать мир вокруг. Это связано с двумя причинами, первая — в мире меняется отношение к глобализации во всех ее проявлениях», — сказал он.

Также Фурсенко отметил, что ранее наука была проводником идеи глобализации, наднациональной коммуникации, открытости. Однако теперь фиксируются серьезные тенденции к антиглобализму в науке и ее закрытости. В качестве примера он привел отказ США от сотрудничества с учеными из ряда стран, в том числе Китая и России. В частности, в 2021 году Национальный научный фонд США принял решение не выдавать гранты ученым, которые сотрудничали с Москвой и Пекином.

Вторая причина радикального изменения науки заключается в новом понимании мира. На сегодняшний день наука является инструментом преодоления больших вызовов — проблем, которые не могут быть решены в рамках простого увеличения ресурсов. Такие вызовы требуют переосмысления и новых решений, отметил Андрей Фурсенко. Среди таких проблем, как указал помощник Президента РФ, изменение климата, появление новых и возвращение старых инфекций, резистентность к антибиотикам.

«За это десятилетие, может быть, в значительной степени с вашим участием мы должны перейти к другому пониманию того, что наука может, того, что наука должна, и вообще — что такое наука», — добавил Андрей Фурсенко, обращаясь к участникам Просветительского марафона.

Онлайн-трансляции с площадок марафона доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

В центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников — государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

Программа третьего дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» включает в себя выступления первого заместителя руководителя администрации президента России, председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергея Кириенко, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, помощника президента Российской Федерации, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максима Орешкина, председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона, генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачёва, генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, гроссмейстера Сергея Карякина.

Следите за новостями марафона в телеграм-канале пресс-службы Российского общества «Знание».

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Татьяна Романова
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