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Минобороны доложило о перехвате РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном

Минобороны России доложило о перехвате 12 украинских РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российским средствам противовоздушной обороны в Харьковской и Херсонской областях удалось перехватить 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом доложил в четверг, 19 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что реактивные снаряды были перехвачены в харьковских селах Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка. Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска поразили один РСЗО «Смерч» в херсонском селе Чернобаевка.

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Также российским военным за прошедшие сутки удалось уничтожить 15 украинских беспилотников, отметили в Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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