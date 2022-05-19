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На Украине рассказали о мотивах блокировки Турцией расширения НАТО

Депутат Рады Бужанский: Турция намерена обменять расширение НАТО на ее вступление в ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Турция намерена обменять одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО на присоединение страны к Европейскому союзу. Об этом заявил депутат Рады Максим Бужанский, передает РИА Новости.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки подарили Анкаре уникальный шанс добиться вступления в Евросоюз. Парламентарий вспомнил поговорку «не было бы счастья, да несчастье помогло» и отметил, что она очень точно характеризует сложившуюся ситуацию.

Ранее украинский обозреватель Юрий Панченко рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шантажирует НАТО ради снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на то, чтобы изменить позицию Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Помимо этого, автор материала отметил, что ключевое требование Эрдогана адресовано именно к Вашингтону и касается вопроса продажи оружия.

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Марина Совина
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