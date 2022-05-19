На Украине рассказали о шантаже Турции из-за расширения НАТО

«Европейская правда»: Турция шантажирует НАТО ради снятия санкций США за покупку С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шантажирует НАТО ради снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на то, чтобы изменить позицию Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Об этом написал в своей статье для издания «Европейская правда» украинский обозреватель Юрий Панченко, передает РИА Новости.

Эксперт напомнил, что еще в 2019 году Турция закупила у Москвы четыре комплекса ПВО за 2,5 миллиарда долларов. Из-за данного шага США ввели санкции против Анкары.

Помимо этого, автор материала отметил, что ключевое требование Эрдогана адресовано именно к Вашингтону и касается вопроса продажи оружия. Он добавил, что Анкара, так же как и в Венгрия, которая наложила вето на шестой пакет санкций ЕС, пытается нажиться на ограничительных мерах и планирует увеличить поток российских туристов.

Ранее руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман допустил выход Турции из НАТО. По словам болгарского политолога, вариант, при котором Турция может покинуть НАТО, «возможен на 100 процентов». «У страны есть своя программа, интересы. Турция хочет строить свою Османскую империю», — пояснил он.

