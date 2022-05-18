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Болгарский политолог допустил выход Турции из НАТО

Болгарский политолог Роман допустил, что Турция может покинуть НАТО

Фото: Altan Gocher / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман допустил выход Турции из НАТО. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По словам болгарского политолога, вариант, при котором Турция может покинуть НАТО, «возможен на 100 процентов». «У страны есть своя программа, интересы. Турция хочет строить свою Османскую империю», — пояснил он. По мнению эксперта, страна «играет сама за себя». «Американский империализм стремительно растет и становится все более опасным», — добавил Роман, подчеркнув, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «может решить, что такая дружба очень вредна» для его страны.

Роман заявил, что Турция является второй по силе армией альянса, но при этом может обойтись без НАТО. Поэтому возможный выход страны будет для альянса большой потерей. К тому же, после этого Анкара сможет укрепить свои взаимоотношения с Москвой, считает он. «В будущем я вижу такую мягкую коалицию: Россия, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Сирия, Иран», — спрогнозировал политолог.

16 мая Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководсто этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

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Марина Совина
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