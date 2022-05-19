Потребовавшая извиниться на коленях школьника учительница объяснилась

Потребовавшая извиниться на коленях ученика преподаватель заявила, что ее унизили

Учительница одной из школ Санкт-Петербурга, которая потребовала ученика извиниться на коленях, заявила, что не чувствует себя виноватой в произошедшем. Об этом сообщает «360».

По словам женщины, школьник публично унижал ее. Конфликтная ситуация возникла из-за выставления годовых оценок: ученик посчитал, что ему несправедливо занизили отметку. Сама преподавательница считает свою реакцию на поведение подростка правильной.

«Я не считаю себя виновной в чем-либо. И подписываюсь под каждым своим словом. Меня унижали публично. (...) Это такой воспитательный момент. Если ему родители не сказали, что женщин нельзя унижать… Человека нельзя, а женщину нельзя тем более. И учителя тем более нельзя унижать в квадрате», — объяснилась она.

Также учительница добавила, что парень на самом деле не является отличником, а сам по себе он циничный и наглый.

Об инциденте стало известно 19 мая. На появившемся в сети ролике видно, как преподавательница перед классом требует от ученика извинений на коленях. После произошедшего преподаватель с 40-летним стажем написала заявление об уходе с работы по собственному желанию.