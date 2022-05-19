Рособрнадзор поставил точку в вопросе отмены ОГЭ

Рособрнадзор заявил, что вопрос отмены ОГЭ не рассматривается ни в этом году, ни в будущем

Отмена обязательного государственного экзамен (ОГЭ) в этом году невозможна. Точку в вопросе его проведения в четверг, 19 мая, поставил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году. Его словам приводит ТАСС.

Музаев отметил, что проведение ОГЭ является устоявшейся со времен СССР традицией, «которая дает возможность части выпускников продолжить учебу в колледжах».

«В восьмом классе основные экзамены сдавались и, как и сейчас, разводились потоки, когда часть ребят свой дальнейший путь определяла в техникумы и училища, а сейчас это среднее профессиональное образование... Поэтому об отмене в этом году и в будущем ни один эксперт не высказывается», — заявил глава Рособрнадзора.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона девятиклассников сдадут ОГЭ в основной срок. Экзамены пройдут в доковидном формате. Основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов начался 19 мая и продлится до 9 июля.