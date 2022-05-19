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Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО

Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности строить базы НАТО на восточном фланге

Фото: Sergei Stepanov / Globallookpress.com

Польша готова строить постоянные военные базы для размещения на восточном фланге НАТО легких подразделений альянса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости.

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — сказал он в ходе конференции Польского института по международным делам.

Вместе с тем глава польского правительства заметил, что остерегается территориальных претензий России. По его словам, Москва должна знать, что Варшава не уступит «ни пяди территории НАТО».

18 мая газета The Washington Post (WP) сообщила, что вопрос размещения дополнительных контингентов союзных войск Североатлантического альянса в Восточной Европе вызвал разногласия в альянсе. В то время как Польша и некоторые страны Прибалтики выступают за увеличение контингентов США и Великобритании на своей территории, ряд государств — против.

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Алина Гончарова
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