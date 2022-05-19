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Глава ВПП ООН попросил Путина открыть украинские порты

Глава ВПП ООН Бизли попросил Владимира Путина открыть украинские порты для вывоза зерна
Дэвид Бизли

Дэвид Бизли. Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть украинские порты для вывоза зерна. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Бизли, если порты не откроют, то это будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности. Это повлечет за собой голод, дестабилизацию стран и массовую миграцию. По его словам, открыть их крайне важно, потому что «это не только об Украине, это о беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».

«Так что я прошу президента Путина: …пожалуйста, откройте эти порты», — заявил он. При этом агентство отмечает, что, по мнению России, порты заблокированы Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что основной проблемой в Черном море является минирование украинских портов и всей акватории. По некоторым данным, на Украине задержана отправка 25 миллионов тонн зерна.

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Марина Совина
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