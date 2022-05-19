Россиян предупредили о значительном росте цен на зарубежные путешествия

В Альянсе Туристических Агентств спрогнозировали росте цен на поездки за границу до 30%

Исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова предупредила отечественных путешественников о значительном росте цен на зарубежные поездки на фоне введенных в отношении России западных санкций. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперт спрогнозировала, что из-за существующих сейчас ограничений на авиаперелеты и необходимости облетать некоторые территории путешествия за границу будут обходиться россиянам дороже на 15-30 процентов. «Время в пути увеличивается, увеличивается и стоимость отдыха. Итоговая сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании», — пояснила она.

Осипова добавила, что из-за ухода с отечественного рынка ряда иностранных перевозчиков поездки за рубеж будут менее удобными, и соотечественникам теперь чаще придется пользоваться стыковочными рейсами вместо прямых перелетов. При этом, по мнению исполнительного директора АТА, россияне не станут массово отказываться от заграничных поездок.

«Все, что некомфортно в поездке, естественно, влияет на спрос. Мы привыкли летать прямо, стыковки и пересадки для нас новы. Но, думаю, мы и к этому привыкнем», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что турецкие отельеры отказались от повышения цен для россиян в предстоящем летнем сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Отмечается, что владельцы гостиниц понимают, что из-за введенных в отношении России западных санкций и удорожания авиабилетов вопрос стоимости проживания для отечественных туристов является ключевым.