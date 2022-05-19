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Отдохнувшая в брендовом отеле Египта россиянка возмутилась жадностью поваров

Читательница «Тонкостей туризма» возмутилась жадностью поваров в отеле Hilton в Египте

Фото: Unsplash

Россиянка отдохнула в Египте, остановившись в отеле одной из крупнейших в мире сети отелей Hilton, и пожаловалась на испорченные впечатления от отпуска. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Недельная путевка в Шарм-эш-Шейх с проживанием в четырехзвездочном отеле на двоих обошлась ей в 97 тысяч рублей. Путешественница призналась, что ожидала многого от отеля, так как он принадлежит известному бренду. Однако в итоге читательница портала осталась недовольна поездкой.

Так, она возмутилась жадностью поваров в ресторане. По ее словам, на просьбу положить чуть больше стандартной порции еды гостям всегда отвечали отказом. Также туристка осталась недовольна тем, что отдыхающим давали только по одному стакану пива в одни руки.

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Кроме того, автор разочаровалась пляжем при отеле — он оказался слишком маленьким и шумным. «Пляжные полотенца старые, выглядят как тряпка. Понтон плавучий, очень маленький, тут всегда столпотворение», — описала она происходящее.

Также россиянка отметила посредственную уборку в номерах, слишком холодные бассейны и отсутствие бутилированной воды в барах. «Вода есть только разливная — как говорят, из кулера, но я не рискнула ее пить», — добавила она.

Ранее туроператор Tez Tour объявил о запуске чартерной программы в Египет с 28 мая. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость недельного тура с вылетом в начале июня и проживанием в четырехзвездочном отеле Шарм-эш-Шейха с питанием по системе «все включено» начинается от 82 тысяч рублей для двоих.

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Мария Гейн
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