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Президент Молдавии попросила поддержки в евроинтеграции страны у Франции

Президент Санду выразила надежду на поддержку Франции в евроинтеграции Молдавии
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду попросила у Парижа поддержки в евроинтеграции республики. Об этом глава государства заявила на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что евроинтеграция «является стратегической целью» для Молдавии, и связала будущее страны с Европейским союзом (ЕС).

«Надеюсь, что при поддержке Франции интеграционные процессы Молдавии будут проходить быстрее», — заявила Санду.

3 марта Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. 22 апреля Кишинев передал Брюсселю первую часть заполненной анкеты для присоединения к ЕС, а 12 мая — вторую часть.

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Алевтина Запольская
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