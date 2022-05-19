Президент Молдавии попросила поддержки в евроинтеграции страны у Франции

Президент Санду выразила надежду на поддержку Франции в евроинтеграции Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду попросила у Парижа поддержки в евроинтеграции республики. Об этом глава государства заявила на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что евроинтеграция «является стратегической целью» для Молдавии, и связала будущее страны с Европейским союзом (ЕС).

«Надеюсь, что при поддержке Франции интеграционные процессы Молдавии будут проходить быстрее», — заявила Санду.

3 марта Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. 22 апреля Кишинев передал Брюсселю первую часть заполненной анкеты для присоединения к ЕС, а 12 мая — вторую часть.