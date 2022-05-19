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Шольц прокомментировал сроки вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Шольц заявил, что вступление Украины в Евросоюз затянется на долгие годы
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber / AP

Вступление и интеграция Украины в состав Евросоюза затянется на долгие годы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге Германии, сообщает РИА Новости.

«Одновременно с этим мы признаем — [президент Франции Эммануэль] Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или лет», — прокомментировал канцлер сроки присоединения Киева. Он добавил, что более конкретные оценки по процессу интеграции Еврокомиссия представит в конце июня.

Ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. «Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — рассказал он.

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Дмитрий Сотак
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