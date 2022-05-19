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Глава Роспотребнадзора допустила появление в России новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова допустила появление в России новых штаммов коронавируса
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России в обозримой перспективе могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, при этом пока нельзя предсказать, будут ли данные варианты более заразны или вызывать более тяжелое течение заболевания.

В начале мая Роспотребнадзор сообщил, что в 40 регионах России выявили превышение показателей заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что интенсивность эпидемического процесса в России постепенно снижается, но в некоторых регионах обстановка с коронавирусом все еще неблагополучная.

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Марина Совина
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