Глава Роспотребнадзора допустила появление в России новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова допустила появление в России новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России в обозримой перспективе могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, при этом пока нельзя предсказать, будут ли данные варианты более заразны или вызывать более тяжелое течение заболевания.

В начале мая Роспотребнадзор сообщил, что в 40 регионах России выявили превышение показателей заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что интенсивность эпидемического процесса в России постепенно снижается, но в некоторых регионах обстановка с коронавирусом все еще неблагополучная.

