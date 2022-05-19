Названа трендовая обувь на лето 2022 года

21ninety: шлепанцы на платформе станут трендовой обувью в летнем сезоне 2022 года

Журналистка портала 21ninety Сугнен Йонго-Окочи назвала трендовую обувь на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в грядущем сезоне в моде будут туфли на высоком массивном каблуке, мюли в ярких тонах, кожаные сандалии, а также шлепанцы на платформе. Кроме того, автор подборки внесла в список обувь, выполненную в металлических оттенках.

В то же время актуальными станут шлепанцы-слипоны и цветные биркенштоки (видоизмененные ортопедические шлепанцы, подошва которых адаптирована к форме стопы, — прим. «Ленты.ру»). Также, по словам журналистки, обретут популярность туфли и босоножки на каблуках и с длинными ремнями, оплетающими ноги. «Это еще одна забавная модная вещь, которую стоит включить в свой летний гардероб. Их можно сочетать с короткими юбками, шортами или платьями-майками», — отметила Йонго-Окочи.

Ранее в мае российский стилист Влад Лисовец назвал трендовые наряды на выпускной 2022 года. По словам специалиста, актуальными для праздничного вечера станут «нежные» платья длины мини или макси с глубоким вырезом из прозрачных или блестящих тканей. Кроме того, в моде будет крой 1970-х и 1980-х годов. В то же время при выборе одежды для мероприятия по случаю окончания школы Лисовец посоветовал присмотреться к поношенным предметам гардероба.