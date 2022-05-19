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Среда обитания

Американец решил носить костюм из мусора в течение месяца

Американский активист носил 28-килограммовый костюм из мусора в течение месяца

Фото: CB2 / ZOB / Legion-Media

Американский активист Роб Гринфилд носил костюм из мусора в течение месяца. Таким образом мужчина из Лос-Анджелеса пытался показать, сколько отходов может произвести один человек за короткий промежуток времени, сообщает телеканал Euronews.

Гринфилд собирал оставшийся от потребленных им за 30 дней напитков и еды мусор в прозрачные пластиковые пакеты, прикрепленные к его туловищу и конечностям. К концу месяца суммарный вес отходов составил 28 килограммов.

Активист отметил, что ведет минималистичный образ жизни. У него нет банковского счета и водительских прав, а весь 2019 год он питался только выращенными самостоятельно продуктами. Однако ради создания костюма из мусора Гринфилд решил временно отказаться от своих идей и в течение месяца потреблять столько же упакованных товаров, как средний житель США.

В марте ряд британских компаний сообщил о решении уменьшить количество продаваемых в пластике продуктов. Ради сокращения объема отходов производители начнут развозить некоторые развесные товары по домам клиентов без упаковок. Рассчитывается, что покупатель будет помещать продукты в собственные многоразовые контейнеры.

Александра Качан
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