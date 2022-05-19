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Ввоз товаров из России в Японию резко вырос

Импорт из России в Японию вырос на 67,3 процента в апреле

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российский импорт товаров и энергоресурсов в Японию резко вырос на 67,3 процента в апреле этого года, пишет издание Asahi Shimbun со ссылкой на министерство финансов страны.

В денежном выражении показатель составил 187,1 миллиарда иен (1,45 миллиарда долларов). Этому способствовало увеличение цен на энергоносители. Однако экспорт рухнул на 69,3 процента, до 23,77 миллиарда иен (184,2 миллиона долларов).

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В целом в апреле отмечен рекордный с 1979 года уровень импорта за месяц — 8,92 триллиона иен (69,1 миллиарда долларов). Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года оказался 28,2 процента. В три раза увеличился ввоз в страну нефти, сжиженного природного газа и угля. Экспорт стал вторым по величине с 1979 года — 8,76 триллиона иен (67,9 миллиарда долларов). Внешнеторговый дефицит страны — 839 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что Япония нашла замену российскому газу в атомной энергетике. До аварии на «Фукусиме» страна получала около трети своей энергии из 54 ядерных реакторов. Сейчас работают только четыре, а десять получили разрешение на перезапуск.

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Платон Щукин
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