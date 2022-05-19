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В Минобороны показали видео сдачи в плен 771 солдата ВСУ с «Азовстали»

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен 771 бойца ВСУ с завода «Азовсталь» в Мариуполе

С территории заводского комплекса «Азовсталь» в Мариуполе сдался в плен еще 771 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео сдачи в плен публикует Минобороны в своем Telegram-канале.

На публикуемых ведомством кадрах видно, как группы безоружных мужчин выстраиваются перед оборудованными российскими военными и силами Народной милиции Донецкой народной республики пунктами досмотра. Отдельно от здоровых солдат выходят раненые — некоторые с трудом передвигаются на костылях.

Президент России Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение в плену всем сдавшимся в плен солдатам ВСУ.

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Валерий Розенберг
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