В Минобороны показали видео сдачи в плен 771 солдата ВСУ с «Азовстали»

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен 771 бойца ВСУ с завода «Азовсталь» в Мариуполе

С территории заводского комплекса «Азовсталь» в Мариуполе сдался в плен еще 771 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео сдачи в плен публикует Минобороны в своем Telegram-канале.

На публикуемых ведомством кадрах видно, как группы безоружных мужчин выстраиваются перед оборудованными российскими военными и силами Народной милиции Донецкой народной республики пунктами досмотра. Отдельно от здоровых солдат выходят раненые — некоторые с трудом передвигаются на костылях.

Президент России Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение в плену всем сдавшимся в плен солдатам ВСУ.