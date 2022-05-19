В Совфеде заявили о фактически начатой США и НАТО войне с Россией

Сенатор Ковитиди заявила о фактически начатой США и НАТО войне с Россией

Поставляя на Украину оружие и боеприпасы, США и НАТО фактически начали войну с Россией. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

По ее словам, разочарование Украиной в западных странах растет с каждым днем. В Соединенных Штатах республиканцы считают напрасно потраченными деньги американских налогоплательщиков, отметила сенатор Совфеда.

«Заманив Украину в политическую ловушку ложных надежд», западные страны должны ответить за тысячи погибших в республике и за «злонамеренное затягивание» украинского кризиса, резюмировала Ковитиди.

Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что вступление Финляндии в НАТО — это неформальное объявление войны России. По словам парламентария, США в течение восьми лет упорно занимались изменением общественного мнения по отношению к России в Финляндии.