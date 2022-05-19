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В Совфеде заявили о фактически начатой США и НАТО войне с Россией

Сенатор Ковитиди заявила о фактически начатой США и НАТО войне с Россией
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Поставляя на Украину оружие и боеприпасы, США и НАТО фактически начали войну с Россией. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

По ее словам, разочарование Украиной в западных странах растет с каждым днем. В Соединенных Штатах республиканцы считают напрасно потраченными деньги американских налогоплательщиков, отметила сенатор Совфеда.

«Заманив Украину в политическую ловушку ложных надежд», западные страны должны ответить за тысячи погибших в республике и за «злонамеренное затягивание» украинского кризиса, резюмировала Ковитиди.

Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что вступление Финляндии в НАТО — это неформальное объявление войны России. По словам парламентария, США в течение восьми лет упорно занимались изменением общественного мнения по отношению к России в Финляндии.

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Сергей Истомин
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