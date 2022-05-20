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Tesla призвали выкупить собственные акции на миллиарды долларов

Акционер Tesla Део Когуан призвал компанию выкупить акции на 15 миллиардов долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Миллиардер Лео Когуан, утверждающий, что является держателем третьего по величине пакета акций американского производителя электрокаров Tesla, призвал руководство компании произвести обратный выкуп собственных акций на 15 миллиардов долларов. Соответствующее предложение он высказал в твите, обращенного к старшему директору Tesla по связям с инвесторами Мартину Виехе.

Выкуп, по мнению Когуана, должен пройти в два этапа: пять миллиардов долларов должно быть потрачено на приобретение бумаг на открытом рынке в нынешнем году, еще 10 миллиардов — в следующем.

Tesla от TradingView

Для обратного выкупа акций Tesla следует использовать свободный денежный поток (показатель равный чистой прибыли компании за вычетом капитальных инвестиций), которого должно хватить на все предполагаемые операции. На данный момент, по словам Когуана, он составляет 18 миллиардов долларов.

Такой ход, по мнению Когуана, позволит создать спрос на акции Tesla и поддержать их стоимость, а также помочь действующим инвесторам избежать убытков. С начала года котировки бумаг автопроизводителя упали на 30 процентов, до 712 долларов за штуку.

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Платон Щукин
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