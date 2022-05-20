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В Дагестане подростки садистки убили бездомную собаку и попали на видео

В дагестанском поселке Бавтугай подростки три раза выстрелили в горло бездомной собаке

В дагестанском поселке Бавтугай подростки садистки убили бездомную собаку: животному три раза выстрелили в горло. Видео расправы опубликовано в группе «Голос Дагестана» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как группа подростков гоняет по двору собаку, держащую в зубах пакет. Некоторые мальчики пинают несчастное животное ногами. Дворняжка при этом не пытается убежать и добродушно виляет хвостом.

Позже в сети распространили снимки, на которых бездомная собака лежит в крови возле бордюра. На шее животного отчетливо видны три огнестрельные раны, сообщает КP.RU.

Жители Дагестана в соцсетях осудили действия подростков, они шокированы их жестокостью. Одна из пользовательниц предположила, что такие дети «и человека размажут по асфальту и не посмотрят, что он человек».

Сотрудники дагестанской полиции сейчас занимаются сбором подробной информации для назначения соответствующей проверки.

Ранее в Твери подростки привязали собаку к рельсам, где ее переехал едущий поезд. Прокурор Тверской области уже поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными

Анна Щербакова
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