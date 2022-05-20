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Россиянам предложили альтернативный способ расплачиваться в поездках за рубежом

РСТ: для оплаты услуг за рубежом россияне могут оформить депозит в 13 странах

Фото: Ciudad Maderas / Unsplash

Российские туроператоры стали предлагать путешественникам формировать депозиты для оплаты услуг отеля в поездках за рубеж. Об этом пишут «Известия».

Как сообщили изданию в Российском союзе туриндустрии (РСТ), туроператоры нашли альтернативный способ расплачиваться картами российских банков, которые из-за санкций перестали работать за границей. Так, при оформлении путевки туристы могут создать депозит — на него будет перечислена любая сумма для дальнейшей оплаты услуг отеля.

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В настоящее время услуга доступна в 13 странах, например, в Египте, Таиланде, на Мальдивах, Сейшелах и Шри-Ланке. У туристов принимают рубли и конвертируют их по курсу ЦБ — за операцию берется комиссия в размере 12 процентов. Неиспользованная сумма возвращается клиенту. Отмечается, что депозитная схема использовалась и раньше, однако в ней не было острой необходимости — в настоящее время данный способ расчетов особенно актуален для отелей, где нет системы all inclusive.

По словам генерального директора туроператора «Финам» Виктора Мархотина, туристы также могут оформить зарубежную банковскую карту или открыть кредитную линию через оператора и закрыть по прилете в Россию.

Ранее в мае вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что Россия и Турция договорились о начале приема карт отечественной платежной системы «Мир» в отелях республики. Также отмечалось, что стороны договорились об увеличении использования карт «Мир» в банкоматах.

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Дарья Рыбак
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