В Офисе Зеленского призвали забыть слово «русские» в Донбассе

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе

В республиках Донбасса и в Харьковской области необходимо искоренить понятие «русский». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет издание «Страна.ua».

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"», — заявил советник Зеленского.

Подоляк также призвал к тому, чтобы представителей власти в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) «не было физически».

Ранее власти Киева приняли решение снести более 40 памятников, связанных с Россией. Мэр города Виталий Кличко также заявил о «декоммунизации» названия арки Дружбы народов, которая являлась символом единения русских и украинцев. Теперь она будет именоваться аркой Свободы украинского народа.

«Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным», — добавил Кличко.