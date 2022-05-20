Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»

Источники Variety сообщили, что Disney начал разработку нового сериала «Сорвиголова»

Киностудия Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова». Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что сценаристами будущего проекта выступят Мэтт Корман и Крис Орд, которые ранее вместе работали над сериалом «Темные связи».

По словам собеседника издания, в проекте появится Чарли Кокс. Студия Disney на данный момент никак не подтверждала информацию о новом сериале.

Ранее сообщалось, что британская актриса Талиса Гарсия получила роль в проекте стриминг-сервиса Disney+ под названием «Виллоу». Она стала первой утвержденной трансгендерной артисткой в составе Disney+. Сериал станет спин-оффом к одноименному фэнтезийному фильму 1988 года выпуска. В центре сюжета — принцесса, которая отправляется на спасение своего-брата близнеца.

