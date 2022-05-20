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Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»

Источники Variety сообщили, что Disney начал разработку нового сериала «Сорвиголова»

Кадр: сериал «Сорвиголова»

Киностудия Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова». Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что сценаристами будущего проекта выступят Мэтт Корман и Крис Орд, которые ранее вместе работали над сериалом «Темные связи».

По словам собеседника издания, в проекте появится Чарли Кокс. Студия Disney на данный момент никак не подтверждала информацию о новом сериале.

Ранее сообщалось, что британская актриса Талиса Гарсия получила роль в проекте стриминг-сервиса Disney+ под названием «Виллоу». Она стала первой утвержденной трансгендерной артисткой в составе Disney+. Сериал станет спин-оффом к одноименному фэнтезийному фильму 1988 года выпуска. В центре сюжета — принцесса, которая отправляется на спасение своего-брата близнеца.

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Марина Совина
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