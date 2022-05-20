Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве с Северной Кореей

Главы МИД ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве с КНДР
Син Хон Чхоль

Син Хон Чхоль. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова и ее коллега из Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего провели в Москве встречу с послом КНДР Син Хон Чхолем. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД ДНР.

В ходе встречи главы МИД ДНР и ЛНР передали послу Северной Кореи приветствия от глав республик и поблагодарили за стремление активизировать сотрудничество.

Отмечается, что стороны также договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.

21 февраля после признания ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Позднее документы были ратифицированы всеми тремя сторонами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Китай резко увеличил импорт из России
С середины следующей недели в Москву вернется майская погода
Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера
Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений
Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян
Пригожин поддержал солиста «ДДТ» после скандала на концерте рок-группы
Минфин расплатился по еврооблигациям
Путин заявил о развязанной против России масштабной кибервойне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.