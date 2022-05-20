ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве с Северной Кореей

Главы МИД ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве с КНДР

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова и ее коллега из Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего провели в Москве встречу с послом КНДР Син Хон Чхолем. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД ДНР.

В ходе встречи главы МИД ДНР и ЛНР передали послу Северной Кореи приветствия от глав республик и поблагодарили за стремление активизировать сотрудничество.

Отмечается, что стороны также договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.

21 февраля после признания ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Позднее документы были ратифицированы всеми тремя сторонами.