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В правительстве России заявили об изменениях Морской доктрины

Вице-премьер Борисов заявил о корректировке Морской доктрины с учетом ситуации

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Наращивание Россией возможностей по защите национальных интересов в морском пространстве необходимо для страны с учетом изменившейся мировой ситуации. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов во время заседания Морской коллегии в Адмиралтействе, передает ТАСС.

«В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально», — объяснил он.

Зампредседателя правительства добавил, что корректировка Морской доктрины учитывает сложившуюся геополитическую, а также военно-стратегическую ситуацию, возникшую в мире. Новые положения касаются мобилизационной готовности в области морской деятельности и мобилизационной подготовки.

По его словам, новая редакция доктрины полностью отвечает на современные угрозы, а также обеспечивает безопасность в сфере морской деятельности.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в России до конца 2022 года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе (ЗВО). По его словам, это связано с тем, что обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ.

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Никита Абрамов
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