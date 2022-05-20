На западе России создадут 12 воинских частей из-за «угроз у границ»

Глава Минобороны Шойгу сообщил о создании в ЗВО 12 воинских частей из-за «угроз у границ»

В России до конца 2022 года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе (ЗВО) из-за новых угроз, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ. В частности, речь идет об увеличении полетов стратегической авиации США в Европе в 15 раз, а также частых заходах в Балтийское море американских кораблей.

«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — сказал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что в этом году планируется получить более 2000 единиц современного вооружения и военной техники.

13 мая состоялись переговоры Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. Министры пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы глава Пентагона призвал к немедленному прекращению огня на Украине и отметил важность поддержки линий связи.