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Шойгу заявил об увеличении интенсивности полетов бомбардировщиков США в 15 раз

Шойгу: интенсивность полетов бомбардировщиков США в Европе увеличилась в 15 раз за 8 лет

Фото: Ethan Wagner / Air Force

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз за восемь лет — с 3 до 45 в год. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, у российских границ нарастают военные угрозы с западного направления. Министр обороны также отметил, что в 2022 году американские корабли шесть раз выполняли задачи «с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет» неподалеку от Калининградской области.

«Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — уточнил он, добавив, что с 2016 года было выявлено 24 подобных мероприятия.

Ранее, 14 мая, Военно-воздушные силы (ВВС) СШАпровели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Пуск был осуществлен с южного побережья штата Калифорния​​​. Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A.

17 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил испытания, заявив, что российские гиперзвуковые ракеты в разы быстрее американских.

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Варвара Кошечкина
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