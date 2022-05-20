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Стилистка перечислила удешевляющие образ женщины платья

The Sun: стилистка Анна Бей заявила, что платья-балахоны удешевляют образ женщины

Фото: Sophie Dupau / Unsplash

Британская стилистка Анна Бей перечислила модели платьев, в которых никогда не выходят в свет женщины из высшего общества. На ролик, появившийся в ее YouTube-канале с миллионом подписчиков, обратили внимание в The Sun.

В первую очередь эксперт призвала отказаться от платьев-балахонов, поскольку, по ее мнению, подобная одежда больше подходит пенсионеркам. Кроме того, специалистка порекомендовала не надевать платья с подплечниками, поскольку они визуально добавляют маскулинности образу. «Такие платья делают девушек широкими и непропорциональными», — заявила она.

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Помимо этого, в список удешевляющих внешний вид вещей попали платья с пайетками и различными яркими камнями. Героиня материала отметила, что подобные наряды уместны только в детском возрасте. «То же самое касается и платьев из ткани с эффектом металла. Поверьте, чем проще предмет гардероба выглядит, тем дороже он смотрится», — уточнила Бей.

В заключение стилистка посоветовала зрителям не выходить в свет в облегающих платьях, даже если они представлены в ассортименте люксовых брендов. По мнению британки, подобная одежда подчеркивает все недостатки фигуры, что непозволительно для женщин из высшего общества. «Данный тренд был ужасен 10 лет назад, и сейчас ничего не изменилось», — высказалась она.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.

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Майя Пономаренко
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