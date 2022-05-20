В Казани состоится форум молодых дипломатов

На форум молодых дипломатов приехали участники из 17 стран

В Казани 19-22 мая на ХIII международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» проходит традиционный форум молодых дипломатов стран организации исламского сотрудничества.

Инициаторами мероприятия выступили Совет молодых дипломатов, Общественная организация «Академия молодежной дипломатии», Министерство по делам молодежи Татарстана, агентство инвестиционного развития Татарстана.

В этом году на встречу собрались делегаты из 17 стран. Впервые состоялись церемония вступления в международную ассоциацию молодых дипломатов, встреча с Казанским дипломатическим клубом, послами государств организации. Также анонсирован Глобальный форум молодых дипломатов в августе 2022 года.

С приветствием к участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. На церемонии открытия гостей поприветствовали замминистра иностранных дел Михаил Богданов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и другие.

Форум проводится ежегодно с 2016 года. За всю историю в нем приняли участие около 160 молодых дипломатов и 300 участников из более чем 35 стран.

