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Германия компенсирует потери Совета Европа из-за выхода России

Германия будет платить дополнительные членские взносы в Совет Европы вместо России

Фото: Francesco Ammendola / Reuters

Германия компенсирует потери Совета Европы (СЕ) из-за выхода России из организации и будет платить дополнительные членские взносы в размере десяти миллионов евро. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

По ее словам, на министерской конференции СЕ будет обсуждаться вопрос о значении выхода России для работы совета. «Тот факт, что, например, недостающие членские взносы теперь необходимо компенсировать, не должен наносить ущерба работе Совета Европы. Совет Европы нужен как никогда», — отметила министр.

Бербок подчеркнула, что федеральное правительство уже приняло решение о дополнительных выплатах, чтобы «совместно с другими государствами-членами обеспечить компенсацию и укрепить Совет Европы».

16 марта Россию официально исключили из СЕ. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

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Анжелика Бережная
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