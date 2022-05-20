Путин предложил Куйвашеву продолжить работу на посту губернатора

Путин предложил Куйвашеву вновь баллотироваться на пост губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вновь баллотироваться на этот пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже перечислил вещи, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области», — сказал глава государства.

Он также пожелал губернатору успехов в дальнейшем развитии региона и выразил надежду, что Куйвашев приступит к этому как можно быстрее.

Евгений Куйвашев занимает пост главы Свердловской области с мая 2012 года. Следующие выборы пройдут 11 сентября 2022 года.

Ранее Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе с ситуацией из-за специальной военной операции на Украине.