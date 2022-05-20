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Путин предложил Куйвашеву продолжить работу на посту губернатора

Путин предложил Куйвашеву вновь баллотироваться на пост губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вновь баллотироваться на этот пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже перечислил вещи, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области», — сказал глава государства.

Он также пожелал губернатору успехов в дальнейшем развитии региона и выразил надежду, что Куйвашев приступит к этому как можно быстрее.

Евгений Куйвашев занимает пост главы Свердловской области с мая 2012 года. Следующие выборы пройдут 11 сентября 2022 года.

Ранее Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе с ситуацией из-за специальной военной операции на Украине.

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Никита Абрамов
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