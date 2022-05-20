Бывшая продавщица стала порнозвездой и пожалела об этом

Daily Mirror: британка бросила работу продавщицей, стала порнозвездой и пожалела об этом

Бывшая продавщица из Великобритании бросила работу, решилась стать порнозвездой, но со временем пожалела об этом. Историю британки публикует Daily Mirror.

35-летняя Джесс Уэст объяснила, что из-за секса на камеру теперь ей сложно настроиться на непрофессиональный секс, и это сказывается на ее отношениях с партнером. Со своим бойфрендом она также познакомилась на съемочной площадке еще в 2014 году, и пара почти каждый день занималась сексом в кадре.

Паре пришлось искать помощь на стороне, чтобы оживить отношения. Теперь секс партнеров вне съемок происходит с приглашением третьего человека, в основном они выбирают одиноких девушек.

Уэст рассказала, что обычно секс не длится столько, сколько в порнофильме. «Мы делаем позы для камеры, а не для себя. Часто это очень неудобно, требует физических усилий и далеко от радостей домашнего секса в спальне с выключенным светом, где никто не смотрит», — объяснила она.

Более того, партнер порноактрисы пожаловался на проблемы с возбуждением после работы в кино для взрослых. «Мое либидо определенно пострадало. Это не то возбуждение, которое я испытывал раньше», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что в США мужчина снимался в порно ради карьеры актера, но получил эмоциональную травму. После этого он все бросил и стал проповедником.