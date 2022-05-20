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Стало известно о повышенном интересе россиян к путешествиям в майские праздники

Fun&Sun: спрос на туры по России увеличился почти вдвое на майские праздники

Фото: Engin akyurt / Unsplash

Спрос на туры по России в период майских праздников увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Об этом стало известно из заявления туроператора Fun&Sun, передает ТАСС.

Эксперты отметили повышенный интерес к путешествиям в Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Анапу и Тюмень. По данным компании ANEX Tour, популярностью также пользуются Калининград, Дагестан и Кавказские Минеральные Воды.

Кроме того, наблюдается рост спроса в три раза по зарубежным направлениям — наиболее востребованными странами оказались Турция, ОАЭ, Египет и Абхазия.

Представители туроператора «Интурист» также заявили о подорожании отдыха внутри страны с заездами в майские праздники на 10-15 процентов. Цены на заграничный отпуск повысились «значительно» — прежде всего из-за колебания курса валют и авиационных санкций.

Ранее в мае эксперты туриндустрии сообщили о снижении стоимости размещения в отелях Кубани и Крыма на фоне закрытия аэропортов на Юге России. Как уточнили в компании «Интурист», сильнее всего падение цен наблюдается в отелях категории три звезды. «Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — подчеркнули эксперты.

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Мария Гейн
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