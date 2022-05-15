Отели Кубани и Крыма снизили цены из-за закрытых аэропортов

Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены на фоне закрытых аэропортов

Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены на фоне закрытых аэропортов и окончания майских праздников, максимальный размер скидок доходит до 30 процентов. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.

«Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — рассказали в «Интуристе».

В туроператоре также сообщили, что отельеры не видят ажиотажного спроса на летний отдых на Кубани и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки.

В Fun&Sun пояснили, что майские праздники относятся к сезону и по популярности уступают только новогодним праздникам и августовским заездам. Таким образом, цены на услуги, в том числе на размещение в отелях и авиаперелеты, повышаются, а после праздников снижаются. «Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться», — отметили в комании.

Ранее сообщалось, что владельцы турецких отелей отказались повышать цены для россиян в предстоящем туристическом сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Турецкие отельеры понимают, что из-за введенных в отношении России западных санкций и удорожания авиабилетов вопрос стоимости проживания для туристов является ключевым, пояснили в АТОР.