В США рассказали об ошибке НАТО

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Аналитик Трейсман: переброска оружия НАТО к границам РФ после распада СССР была ошибкой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. Об этом сообщает New Yorker со ссылкой на слова эксперта по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана.

Аналитик считает, что решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, которое было принято НАТО в 1994 году, стало «катастрофическим провалом».

По его словам, главный международный вызов 1990-х годов заключался в сближении РФ с Западом. Он отметил, что западным странам следовало налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к Североатлантическому альянсу.

По мнению эксперта, успех в этих начинаниях обеспечил бы безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в альянс уже в 1999 году. Он подчеркнул, что Запад ошибся в оценке реакции российской стороны на переброску оружия НАТО на восток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — подчеркнул президент.

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Марина Совина
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