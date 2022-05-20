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Писательница заявила о появлении поколения красивых и активных женщин за 70

Daily Mail: работа и отказ от предрассудков помогают женщинам за 70 лет сохранить красоту

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Английская телеведущая, журналистка и писательница Джанет Стрит-Портер заявила о появлении в последние 10 лет нового поколения женщин в возрасте за 70, которое она назвала «Клубом три четверти от сотни». Свою колонку она опубликовала в издании Daily Mail.

По словам Стрит-Портер, современные 70-летние отличаются от своих матерей оптимизмом, а новая работа и отказ от предрассудков прошлого помогают сохранить им красоту и активность. Писательница обратила внимание на то, что современные женщины, которым около 75 лет, участвовали в борьбе за свои права и первыми попробовали контрацептивные таблетки, начали носить мини-юбки, добивались равной с мужчинами оплаты труда и так далее.

Сейчас, пишет Стрит-Портер, они остаются «в седле». Среди знаменитых активных и красивых женщин этого возраста она назвала актрис Хелен Миррен и Дайан Хитон, певиц Шер и Долли Партон. «Сама я работаю так же усердно, как в 40 и 50, пишу колонки и статьи, участвую в ток-шоу, пишу речи для организаций. Мне повезло с хорошим здоровьем и позитивным настроем. Главное в старении — отказаться оборачиваться на прошлое и тонуть в ностальгии, думая, что все лучшее позади», — призвала она ровесниц узнавать и делать новое.

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Стрит-Портер считает, что женщины «Клуба три четверти от сотни» чаще соглашаются на новую работу. «Я отказываюсь от работы только если она в точности повторяет вещи, которые я уже делала. Если это что-то новенькое и рискованное, уже интересно. Не выстрелит? Зато будет интересный опыт!» — рассуждает писательница.

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Александра Лисица
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