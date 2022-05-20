В России впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн

ФНС РФ в Якутии впервые зарегистрировала рождение ребенка онлайн, без посещения ЗАГС

Федеральная налоговая служба России (ФНС) впервые зарегистрировала рождение ребенка онлайн, без посещения ЗАГС, в Якутии. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 мая.

Родители, проживающие в Республике Саха, воспользовались услугой суперсервиса «Рождение ребенка» на портале госуслуг. В ФНС напомнили, что в рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают семьям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на госуслугах.

«Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС. Орган ЗАГС регистрирует рождение без личного присутствия родителей», — уточнили представители ФНС России.

Затем реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки, разъяснили в ведомстве. Позже родители по желанию могут получить гербовое свидетельство о рождении в отделении ЗАГС.

Ранее сообщалось, что Минцифры и Росмолодежь создадут портал «Госуслуги молодым», аналог «Госуслуг» для молодежи. Предполагается, что на портале будет представлена информация о всех существующих льготах и предложениях, о грантовой поддержке.