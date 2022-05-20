Кремль опроверг информацию о поручении Путина о шефстве над районами Донбасса

Песков: Путин не давал поручений субъектам России взять шефство над районами Донбасса

Президент России Владимир Путин не давал никаких поручений субъектам взять шефство над районами Донбасса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его опровержение приводит ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента России пояснил, что регионы страны могут принимать решения о шефстве над районами Донбасса по своему усмотрению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что Подмосковье окажет помощь Донецкой народной республике (ДНР) в восстановлении инфраструктуры в Новоазовском и Тельмановском районах.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.