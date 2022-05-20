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Кремль опроверг информацию о поручении Путина о шефстве над районами Донбасса

Песков: Путин не давал поручений субъектам России взять шефство над районами Донбасса

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент России Владимир Путин не давал никаких поручений субъектам взять шефство над районами Донбасса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его опровержение приводит ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента России пояснил, что регионы страны могут принимать решения о шефстве над районами Донбасса по своему усмотрению.

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О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Анна Щербакова
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