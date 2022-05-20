Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пассажир выплюнул алкоголь на лицо попутчика и сорвал рейс с Канарских островов

Пассажиры несколько часов оставались в аэропорту без воды из-за поведения пьяных туристов

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Рейс с Канарских островов был сорван из-за пьяной выходки одного из туристов — пассажирам самолета пришлось ждать следующий вылет несколько часов в закрытой зоне аэропорта без воды и еды. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление двух путешественников, присутствующих на рейсе.

Как рассказали изданию Аарон Скотт (Aaron Scott) и Камилла Джейкоб (Camille Jacob), в воскресенье, 15 мая, они вылетели рейсом Jet2 из Гран-Канарии (Канарские острова) в Ньюкасл (Великобритания), однако самолет был перенаправлен в аэропорт Порту (Португалия) из-за поведения двух пьяных пассажиров. Отмечалось, что окончательное решение о посадке было принято после того, как один из мужчин выплюнул на лицо попутчика свой алкогольный напиток.

По словам пары, по прибытии в Порту с пассажирами Jet2 ужасно обращались. Так, всем путешественникам пришлось оставаться в зоне ожидания аэропорта в течение нескольких часов без воды, еды и «понимания, что происходит». Поскольку самолет прибыл поздно ночью, люди легли спать прямо на полу авиагавани.

Рано утром пассажиры рейса смогли покинуть аэропорт — авиакомпания отправила их в отель. Тем не менее туристы пожаловались, что так и не получили от перевозчика никаких объяснений, а также извинений за доставленные неудобства.

Ранее в мае появилось видео массовой драки пассажиров на рейсе Манчестер — Амстердам. По словам очевидца, потасовка началась из-за расистского высказывания молодого британца — члены экипажа не сразу смогли разнять дебоширов, помогло лишь вмешательство пилота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Во Франции объявили состав нового правительства
На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики
В Госдуме ответили на слова об отказе России вступить в НАТО в 90-х
В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы
Жительница Подмосковья выдумала интим-магазин и обогатилась
Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко
Австрия раскрыла план оплаты российского газа
В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.