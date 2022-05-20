Четырех российских подростков задержали за стрельбу в человека

В Петербурге четырех подростков задержали за стрельбу в мужчину в саду Сан-Галли

В Санкт-Петербурге четырех подростков задержали за стрельбу из аэрозольного пистолета «Добрыня» в человека в саду Сан-Галли. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, 5 марта на Лиговском проспекте молодые люди дважды выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления. Спустя два месяцев поисков хулиганов задержали, среди них оказались двое студентов колледжа, нигде не учащийся 16-летний юноша и девятиклассник.

Во время обысков у них изъяли аэрозольный и пневматический пистолеты, ножи, перцовый баллончик, телефоны и ноутбук. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске подростки толпой избили мужчину из-за сделанного им замечания в магазине.