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Четырех российских подростков задержали за стрельбу в человека

В Петербурге четырех подростков задержали за стрельбу в мужчину в саду Сан-Галли

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге четырех подростков задержали за стрельбу из аэрозольного пистолета «Добрыня» в человека в саду Сан-Галли. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, 5 марта на Лиговском проспекте молодые люди дважды выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления. Спустя два месяцев поисков хулиганов задержали, среди них оказались двое студентов колледжа, нигде не учащийся 16-летний юноша и девятиклассник.

Во время обысков у них изъяли аэрозольный и пневматический пистолеты, ножи, перцовый баллончик, телефоны и ноутбук. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске подростки толпой избили мужчину из-за сделанного им замечания в магазине.

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Елизавета Новикова
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