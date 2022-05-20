В Петербурге посчитали диких животных

В Санкт-Петербурге стало больше диких животных

В Санкт-Петербурге по следам посчитали диких животных — куниц, кабанов, лосей, редких птиц и других лесных жителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным Комитета по природопользованию, по результатам подсчета животных в городе стало больше. «За зиму специалисты прошли 27 маршрутов общей протяженностью около 200 километров. Наличие данных о диких обитателях города позволяет обеспечить безопасное сосуществование жителей мегаполиса и животного мира», — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николая Ахматовича, в числе мер подготовка мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с дикими животными.

В Комитете рассказали, что в Петербурге живут 30 лосей, 22 кабана, а еще 26 зайцев-русаков — последних за год стало больше в два раза.