На Украине захотели получить часть пошлин на российскую нефть
На Украине захотели получить часть пошлин на российскую нефть. Эти средства Киев предлагает отдать в фонд восстановления Украины. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак, передает РИА Новости.
По словам Ермака, в офисе президента поддерживают идею введения пошлин на российскую нефть. «Я думаю, что часть этих средств могла бы пойти в фонд реконструкции Украины», — заявил он.
Глава офиса также назвал введение пошлин, которые лишат Россию сверхдоходов, допустимым вариантом на период подготовки Запада к полному отказу от поставок российских энергоносителей.
Ранее представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на нефть из России в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Такая мера, считают в Минфине, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от продажи сырья.
16 мая в Европейском союзе не смогли разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России. Причиной стали серьезные разногласия сторон.