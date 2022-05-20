На Украине захотели получить часть пошлин на российскую нефть

Глава офиса Зеленского Ермак предложил отдать Украине часть пошлин на нефть из России

На Украине захотели получить часть пошлин на российскую нефть. Эти средства Киев предлагает отдать в фонд восстановления Украины. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак, передает РИА Новости.

По словам Ермака, в офисе президента поддерживают идею введения пошлин на российскую нефть. «Я думаю, что часть этих средств могла бы пойти в фонд реконструкции Украины», — заявил он.

Глава офиса также назвал введение пошлин, которые лишат Россию сверхдоходов, допустимым вариантом на период подготовки Запада к полному отказу от поставок российских энергоносителей.

Ранее представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на нефть из России в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Такая мера, считают в Минфине, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от продажи сырья.

16 мая в Европейском союзе не смогли разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России. Причиной стали серьезные разногласия сторон.