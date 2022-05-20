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В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»

Экс-директор предприятия «Роскосмос» задержан за мошенничество

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве задержан экс-директор подконтрольного структурам «Роскосмоса» пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский. Решением суда он арестован, сообщает «Коммерсантъ».

Под стражей Щенятский будет находиться два месяца, до 18 июля. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также по делу проходят три топ-менеджера воронежской компании «Солвер», которая участвовала в проектах по техническому перевооружению «Протон-ПМ». Их отправили под домашний арест.

Дело связано с хищением бюджетных средств при реализации инвестиционной программы. Подробности не раскрываются.

Как заявили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса», подозреваемые были задержаны в результате работы правоохранителей с материалами, полученными при проверке службы внутреннего аудита госкорпорации.

Щенятский свою вину не признал.

«Протон-ПМ» — предприятие российской космической отрасли, которое специализируется на производстве ракетных двигателей. «Солвер» — первая в России инженерно-консалтинговая фирма.

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Мария Рубникович
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