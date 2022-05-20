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В тысячах машин выявили риск внезапного пожара

Автомобильная компания Ford отзовет 39 тысячи внедорожников

Фото: Ford Motor Company

Автопроизводитель Ford отзовет 39 тысяч внедорожников, в машинах выявили дефект, который повышает риск внезапного пожара. Компания получила 16 сообщений о возгорании машин, теперь Ford призывает автомобилистов парковаться на открытом воздухе, вдали от зданий до тех пор, пока проблема не будет решена, сообщает Reuters.

Американский автопроизводитель заявил, что возгорание двигателя может произойти во время вождения, парковки и даже если в машина не заведена. Компания все еще не знает, как решить эту проблему. Пострадавших при пожарах не было, а большинство загоревшихся машин принадлежали службе проката.

Отзыв распространится на модели Ford Expedition и Lincoln Navigator 2021 модельного года. Также компания Ford заявила о двух других отзывах автомобилей — 310 тысяч грузовиков Super Duty F-250, F-350, F-450 и F-550 2016 модельного года из-за дефекта подушек безопасности.

В этом году отзывов машин у компании Ford было больше, чем у любого другого автопроизводителя. Компания объявляла о возврате машин 30 раз, это коснулось 3,5 миллиона автомобилей

С проблемами столкнулся еще один автопроизводитель — компания Tesla в конце апреля заявила, что отзовет около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Машины могут не отображать спидометр в гоночном режиме. Из-за этого водители могут не осознавать скорость движения, создавая риск аварий.

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Платон Щукин
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