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Охотник на индеек нашел череп гигантского ленивца возрастом 11 тысяч лет

Outdoor Life: в США мужчина нашел в ручье череп гигантского ленивца весом 13 килограммов

Фото: Kevin Adkins / Outdoor Life

Житель американского населенного пункта Ред-Хаус, штат Западная Вирджиния, США, во время охоты на индеек нашел череп гигантского ленивца возрастом 11 тысяч лет и весом около 13 килограммов. Об этом сообщает Outdoor Life.

36-летний Кевин Адкинс отправился на охоту со своим тестем Тони Хагером. Мужчины около получаса выслеживали индейку. Когда птица взлетела, они побежали за ней к ручью. Охотники перебрались через горный поток, ступая по обломкам породы, которые вынесло после наводнения, обрушившегося на регион за два дня до этого.

«Когда мы переходили через ручей, я посмотрел вниз и увидел нечто выпуклое. Я подумал, что это коряга, и собирался пнуть ее ногой, но в последний момент заметил нечто необычное. Это были зубы. Я подобрал находку», — рассказал Адкинс.

Найденный им череп весил около 13 килограммов и был покрыт глиной и песком. Мужчина очистил его и увидел остатки шерсти и челюстную кость с зубами. Он решил забрать находку с собой.

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Дома они положили находку на стол. Жена Адкинса Элизабет предположила, что это череп коровы. «Но тесть ответил отрицательно. Это было что-то другое. Тогда мы начали гуглить и отправлять фотографии родственникам и друзьям. Затем я опубликовал пост в соцсетях», — рассказал мужчина.

На черепе сохранилось по четыре зуба с каждой стороны, но клыков не было. Отец Адкинса Джордж после поисков в интернете пришел к выводу, что это череп гигантского ленивца, которые обитали на территории современной Западной Вирджинии. Мужчины связались с представителями Геологической службы штата. Ученые порекомендовали Адкинсу связаться с доктором Грегом Макдоналдом, известным как Доктор Ленивец из-за своей специализации на этих доисторических животных.

«Доктор Макдоналд подтвердил, что я нашел череп гигантского ленивца. Эти животные жили от пяти миллионов до 11 тысяч лет назад. Гигантский ленивец весил около 900 килограммов и достигал трех метров в длину», — пояснил Адкинс.

Американец спрятал череп в безопасном месте и решает, как ему поступить теперь: провести углеродное датирование или сразу отдать череп в музей.

Ранее сообщалось, что житель Лондона нашел на дне реки бедренную кость человека, жившего до египетских пирамид. Археолог оценил рост обладателя кости в 170 сантиметров, но затруднился определить его пол.

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Алиса Дмитриева
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