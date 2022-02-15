Мужчина сдал в полицию кость жившего до египетских пирамид человека

Житель Лондона нашел на дне реки бедренную кость человека, жившего до египетских пирамид. Об этом сообщает BBC News.

Графический дизайнер Саймон Хант обнаружил почерневшую человеческую кость, когда катался по Темзе. Поначалу он опасался, что его находка может быть связана с убийством. «Кость выглядела очень старой, но в глубине души я подумал: "А что, если это не так". Я же не знаю, как выглядят кости, которые пролежали в воде пару лет», — рассказывает мужчина.

Хант осторожно поднял кость со дна, затем на глазах у прохожих положил ее в пластиковый пакет и отнес домой, чтобы показать жене. Лишь после этого он вызвал полицию, чтобы сдать свою находку. Сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину показать, где он нашел кость, чтобы они могли провести расследование. Однако к тому времени начался прилив, и место находки оказалось глубоко под водой.

Полицейские решили направить кость в лабораторию для изучения. Ханту пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем следователи перезвонили. Его попросили явиться в полицейский участок с сумкой и забрать кость. «Они сказали, что она старая, и предложили угадать, сколько ей лет», — утверждает мужчина.

Оказалось, что кость принадлежала человеку, который жил между 3516 и 3365 годами до нашей эры. Таким образом, она оказалась старше Стоунхенджа и египетских пирамид в Гизе. Археолог оценил рост обладателя кости в 170 сантиметров, но затруднился определить его пол.

В настоящее время кость находится дома у Ханта. Мужчина держит ее вне зоны доступа своего кота по кличке Натмег. Он надеется, что может передать кость в музей Лондона.

Ранее сообщалось, что полицейские направили следователей к реке в английской деревне Стерминстер-Маршалл, графство Дорсет после того, как подросток-кладоискатель нашел человеческий череп, спровоцировавший полицейское расследование. Оказалось, что найденные останки принадлежали умершему 1400 лет назад человеку.