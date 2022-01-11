Найденный в реке и спровоцировавший расследование череп оказался 1400-летним

Полицейские направили следователей к реке в английской деревне Стерминстер-Маршалл, графство Дорсет, после того, как подросток-кладоискатель нашел человеческий череп, спровоцировавший полицейское расследование. Как сообщает Daily Mail, найденные останки принадлежали умершему 1400 лет назад человеку.

15-летний Том Рид нашел череп, когда пробирался через реку Стаур. Сначала он подумал, что нашел ботинок, но потом пригляделся и выяснил, что это передний фрагмент человеческого черепа. Он рассказал о находке матери, чем поверг ее в шок. Женщина в свою очередь сообщила о черепе коронеру графства.

На место приехала полиция, которая две недели вела расследование и проводила в реке поисковые работы с привлечением водолазов. После этого череп направили на экспертизу. По итогам радиоуглеродного анализа оказалось, что череп относится к раннему Англо-Саксонскому периоду между 450 и 600 годами нашей эры.

Впоследствии полицейские причислили находку к объектам старины и отказались от дальнейшего расследования. Череп будет выставлен в музее Дорсета в городе Дорчестер.

Ранее Том находил старинные монеты и глиняную посуду. Мать кладоискателя Рейчел Рид рассказала, что ее сын всегда любил искать сокровища. Он много занимался поисками древностей с металлодетектором на берегах рек и всегда находил что-нибудь. «За несколько дней до находки он получил забродный комбинезон в качестве подарка на день рождения и в первый же поход в нем нашел несколько предметов, включая человеческий череп», — отметила женщина.

По словам англичанки, эксперты предположили, что юноша обнаружил речное захоронение, либо река размыла захоронение в результате изменения русла.

Ранее сообщалось, что кладоискатель-любитель из английского города Тирск, графство Северный Йоркшир, обнаружил доказательство того, что римляне занимались шулерством во время азартных игр. Он нашел утяжеленную игральную кость возрастом две тысячи лет. Сначала англичанин принял находку за болт, который использовался на ферме, но смахнув с предмета землю, он увидел его истинное предназначение.